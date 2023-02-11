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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها قامت اليوم بإرسال ضمن "عملية الفارس الشهم/2"، 117 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا والتي تشمل 97 طنا من المواد الغذائية و20 طنا من المواد الطبية و696 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك عبر طائرات الشحن التي تم إرسالها إلى سوريا وتركيا والبالغ عددها 36 طائرة حتى الآن.