وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم /السبت/ أن فرق البحث والإنقاذ الإماراتية تستكمل سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.