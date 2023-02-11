"الإسكان" تُعلن طرح 42 وحدة إدارية جاهزة للاستلام بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد حسن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 42 وحدة إدارية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بعمارات نماذج "الداليا - النرجس - عصفور الجنة"، بمساحات (71.68 م2 - 56.44 م2 - 46.55 م2)، بالقطعة 75 جنوب الأحياء، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بنظام التخصيص، بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة فى السداد، اعتباراً من يوم الإثنين 20 فبراير الجاري.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير ، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلاً في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتباراً من غد الأحد 12/2/2023، والمعاينة يومياً عدا الجمعة، بموقع المشروع، بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه يتم سداد 10 % كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة الإدارية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 % خلال أسبوع من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة تعادل السعر المُعلن من البنك المركزي عند حجز الوحدة الإدارية، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفورى.