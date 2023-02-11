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الأمم المتحدة: زلزال تركيا وسوريا أسوأ حدث تشهده المنطقة منذ 100 عام

السبت، 11 فبراير 2023 01:00 م
الأمم المتحدة: زلزال تركيا وسوريا أسوأ حدث تشهده المنطقة منذ 100 عام زلزال تركيا وسوريا
كتب عبد الوهاب الجندى

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وصفت الأمم المتحدة، الزلزال الذى وقع في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، بأنه أسوأ حدث تشهده المنطقة منذ 100 عام، مشيدة بالجهود التركية في البحث عن ضحايا ووصفت تحرك السلطات بـ "الاستتثنائي".

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضي، إلى 20 ألفا و665 قتيلا، والمصابين إلى 80 ألفا و88 مصابا.

وقالة الإدارة التركية في بيان، اليوم السبت، إنه تم جلاء 92,697 شخصا من المناطق المنكوبة، وسجلت الإدارة هزة ارتدادية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مركزها كهرمان ماراش جنوبي تركيا.

وفي سوريا، وصل عدد القتلى لـ 5200 قتيل وإصابة الآلاف، مع العلم بإن حصيلة الضحايا مؤهلة للارتفاع إلى أكثر من 7000 شخص، نظرا لوجود مئات الجثث تحت الأنقاض بعداد المفقودين.

وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

 


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