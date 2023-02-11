اليوم السابع
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اعترافات مثيرة للمتهمة بقتل طفلة الشرقية: استدرجتها وأغرقتها فى وعاء بلاستيك

السبت، 11 فبراير 2023 08:00 ص
اعترافات مثيرة للمتهمة بقتل طفلة الشرقية: استدرجتها وأغرقتها فى وعاء بلاستيك حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت جهات التحقيق، لأقوال المتهمة بقتل طفلة 4 سنوات بمحافظة الشرقية، وكانت النيابة قد أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترفت المتهمة بقتل الطفلة بعد استدراجها إلى داخل شقتها وإغراقها داخل وعاء بلاستيك، لوجود خلافات عائلية بينها وشقيقة الطفلة المتوفاة، وتخلصت من جثتها بإلقائها بمكان العثور على الجثة.

وكانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية، بالعثور على جثة (طفلة – 4 سنوات) بجوار منزلها الكائن بإحدى القرى بدائرة المركز.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل - مقيمة بذات القرية  محل البلاغ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

 

        

 


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