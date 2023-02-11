اليوم السابع
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استقالة عمدة تورنتو بعد كشف علاقة غرامية مع موظفة سابقة

السبت، 11 فبراير 2023 08:10 م
استقالة عمدة تورنتو بعد كشف علاقة غرامية مع موظفة سابقة جون تورى
كتب محمد جمال

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استقال عمدة تورنتو، جون تورى، البالغ 68 عاما بعد اعترافه بعلاقة مع موظفة في مكتبه بدأت في جائحة كورونا رغم أنه كان متزوجا منذ أكثر من 40 عاما، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفة المذكورة هي فتاة شابة تبلغ من العمر 31 عاما، في الوقت الذي أكد فيه العمدة المستقيل أن العلاقة مع الموظفة انتهت في 2023 باتفاق الطرفين.
 
يشار إلى أن رجل الأعمال والزعيم السابق للحزب التقدمي الكندي، جون توري، يقود تورنتو منذ عام 2014.
 
وقد حصل على نسبة 40% من الأصوات في انتخابات رئاسة البلدية، وهو خليفة العمدة روب فورد الذي بقي 4 سنوات في منصبه وابتليت فترة وجوده في هذا المنصب بفضائح تتعلق بتعاطي الكوكايين وشرب الكحول.

جون تورى

عمدة تورنتو

كندا

جائحة كورونا



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