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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا إلى أكثر من 22 ألف قتيل

السبت، 11 فبراير 2023 09:05 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا إلى أكثر من 22 ألف قتيل زلزال تركيا
كتب محمد جمال

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ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى أكثرمن 22 ألف قتيل، بينما أوقفت السلطات التركية 48 شخصا فى لقيامهم بأعمال نهب فى المحافظات المنكوبة جراء الزلزال، بحسب سكاى نيوز.

وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تقرر إعادة بناء 100 ألف وحدة سكنية خلال عام، موضحة أنه تم إيقاف أعمال البحث والإنقاذ في شانلي أورفة اعتبارا من الخميس والبدء في رفع الأنقاض.

وأوضح أنه تم "مددنا عطلة المدارس إلى 20 فبراير في كل المناطق التركية، مؤكدا :"سنخرج من هذه الكارثة كما تمكنّا سابقا من الخروج من كوارث سابقة".

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، يوم السبت، أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال، في حال كانت لديهم عائلات فى البلد الأوروبى، بحسب سكاى نيوز.
 
وقالت نانسي فيزر لصحيفة بيلد "إنها مساعدة طارئة"، مضيفة: "نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون بيروقراطية".
 
وأضافت الوزيرة، خلال حديثها عن هذه المبادرة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية، أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 25 ألف قتيل، يمكنهم الحصول "على تأشيرات نظامية تسلم سريعا وصالحة لثلاثة أشهر".
 
 

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