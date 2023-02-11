إعادة تسيير باخرة سياحية تعثرت ببنى سويف.. وتنظيم رحلة للفوج إلى ميدوم (صور)

بنى سويف- هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، بالإشراف على الإجراءات الفنية اللازمة لتسيير باخرة سياحية، بعد تعثر مرورها قبل كوبري بني سويف العلوي على النيل، وكانت في طريقها إلى القاهرة قادمة إلى أسوان، وعلى متنها فوج سياحي 40 سائحا إنجليزياً، حيث تم تسيير الباخرة واستئناف رحلتها مرة أخرى.

وأوضح السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، وفور تلقى إخطار بتعثر الباخرة، تم التوجه على الفور ، وفي حضور علاء عيد مدير إدارة إدارة، العميد أحمد علاء مدير أمن ديوان عام المحافظة، رانيا عزت مدير السياحة، ومسؤولى حماية النيل والمسطحات المائية وشرطة السياحة.

كما تمت معاينة الوضع على الطبيعة لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تسيير الباخرة، التي تم رسوها بشكل مؤقت أمام نادي المهندسين، حيث تم عمل قياسات للقاع والغاطس وارتفاعات الكوبري، لتحديد مسار للباخرة، بعد تفكيك المدخنة العلوية وبعض التندات أعلى سطح الباخرة التي يبلغ ارتفاعها 11متر وعرضها 13 متر، وتتكون من 3 طوابق وسطح.

وبعد اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة ، تم تحديد مسار سير الباخرة ، من حيث العمق والمساحة والارتفاع الملائم للعبور من أسفل الكوبري ، تحت إشراف المختصين من حماية النيل والمسطحات المائية ، حيث تم تسييرها بنجاح لتستكمل خط سيرها متجهة شمالاً إلى القاهرة.

وفي لفتة مميزة واجراء غير تقليدي تم تنظيم زيارة سريعة للفوج بمنطقة هرم وواحة ميدوم، أثناء فترة توقف الباخرة، حيث استقل الفوج الباخرة بعد انتهاء الإجراءات ، معربين عن تقديرهم للأجهزة التنفيذية ببني سويف، تحت قيادة محافظ الإقليم الذي كان يتابع الموقف أولاً باولا وتوجيهاته المستمرة بتوفير سبل الراحة والتأمين للفوج أثناء مروره بالمجرى المائي للنهر بدائرة المحافظة، بجانب إتاحة الفرصة لهم لمشاهدة منطقة ميدوم السياحية.