إصابة 7 عمال فى حريق ضخم داخل مصنع ملابس بالسويس.. صور

نشب حريق ضخم فى أحد المصانع ب محافظة السويس ، اليوم السبت، وجاري التحري حول الأسباب وراء هذا الحادث، وانتقلت قوات الحماية المدنية فى السويس إلى مكان الحريق، للسيطرة عليه بناءِ على بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق فى المصنع الموجود داخل نطاق قسم شرطة الأربعين.

ووضعت قوات الأمن، كردون أمني وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مكان الحريق من أجل السيطرة عليه وحماية المواطنين، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق.

كما دفع مرفق إسعاف السويس بـ 10 سيارات إسعاف إلى موقع حريق مصنع الملابس بحي الكويت، لتقديم التأمين الطبي للمصابين ونقل الحالات للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق ضخم بمصنع للملابس، ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف 10 سيارات لموقع الحريق.

وأصيب 7 عمال في حريق مصنع الملابس الجاهزة بالسويس، وجرى نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج، وقال مصدر طبي إن قسم الطوارئ استقبل 7 مصابين من العاملين بمصنع للملابس الجاهزة وهم في حالة مستقرة.

وأوضح المصدر، أن 6 عمال أصيبوا باختناق فقط، وعامل واحد مصاب بحروق بالوجه واليد، مشيراً إلى أن المصابين هم : غريب بكر محمود 38 عاما، وحسام إبراهيم إبراهيم الدسوقي 35 عامًا ومي محمود صالح 26 عامًا، وإسراء محمد يحيى 22 عامًا، وهدير مرسي مختار 21 عامًا، وهند حسني 39 عامًا، وأصيب محمد نجم الدين حسن، 32 عامًا، بحروق بالوجه واليد اليسرى من الدرجة الثانية وحالته مستقرة.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، إن مرفق الإسعاف دفع 10 سيارات لموقع الحريق لتوفير التأمين الطبي للعاملين بالمصنع وعناصر الحماية المدنية المشاركة في إخماد الحريق، مضيفًا أن سيارات الإسعاف متواجدة حتى انتهاء أعمال التبريد تحسبا لأي أحداث مفاجئة.