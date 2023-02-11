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إصابة 5 أشخاص بسبب تسرب غاز داخل شقة فى منطقة بولاق الدكرور

السبت، 11 فبراير 2023 01:44 م
إصابة 5 أشخاص بسبب تسرب غاز داخل شقة فى منطقة بولاق الدكرور سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 اشخاص إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهم إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بتسرب غاز  داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، ما أسفر عن إصابة شخصان بالاختناق وانتقلت سيارات الإسعاف الى المكان وتم نقلهم إلى المستشفى.
 
 
وأفادت التحريات الأولية، بأن جميع المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج، وحالتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم للرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.
 
 
 

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