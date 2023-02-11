إجراء الكشف الطبى على 750 مواطنا بقافلة طبية شاملة بقرية الحرية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية مجانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، اليوم السبت، لأهالى قرية "الحرية" والقرى المجاورة التابعة لمركز قلين، وستستمر غدًا الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالى القرية، وأجرى الكشف الطبي على 750مواطناً، وشملت القافلة 11 عيادة بـ9 تخصص،"الرمد، الجلدية، الاطفال، المخ، الأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الإسنان"، بالتنسيق بين وزارة الصحة، ومديرية الشؤون الصحية، بالإضافة لمعامل تأمين صحي.

وجرى إجراء التحاليل والكشف وصرف العلاج مجاناً ضمن خطة وزارة الصحة المدرجة بادارة القوافل العلاجية بقرى ومركز قلين فضلاً عن تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات الى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين، وذلك فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية وبدء توافد المواطنين بالقرية والتوابع لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً.

وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني قرى وعزب قلين وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة بالقرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة والعيادات المتنقلة والكشف والعلاج مجانًا.



اجراء الكشف الطبي عل سيدة



اجراء الكشف الطبي عل طفل



اجراء الكشف الطبي على طفل



اقبال عل القافلة الطبية



الحضور في الندوات التثقيفية



المسئولون عن القافلة



جانب من الندوات التثقيفية



صرف الادوية مجانا للمواطنين



متابعة اعمال القافلة



متابعة القافلة الطبية بقرية الحرية