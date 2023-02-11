أندريه زكى: المرحلة القادمة لمجلس كنائس مصر هدفها دعم العيش المشترك

كتب: محمد الأحمدى - تصوير كريم عبدالعزيز

قال الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن الطائفة سعيدة بالمشاركة مع مجلس كنائس مصر فهو له دور مهم فى بناء الجسور وفىدعم العيش المشترك.

وتابع خلال تصريحات صحفية على هامش احتفالية العام العاشر لمجلس كنائس مصر إن المجلس يتصدى لعدد من القضايا المهمة للمسيحين يأتى أبرزهاقانون الأحوال الشخصية فالمرحلة القادمة هدفها دعم العيش المشترك.

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الله يحب مصر وبلادنا تحظى بمكانة خاصة.

وطمأن قداسته خلال احتفالية العام العاشر لمجلس كنائس مصر الذى تستضيفه الكنيسة الأسقفية، الجميع على صحته قائلا " حياتنا فى إيد ربناولابدللإنسان أن يعيش مطمئن فهو محب للبشر وكل الناس وهو ضابط الكل.

الجدير بالذكر إن مجلس كنائس مصر تأسس عام ٢٠١٣ كمؤسسة تجمع فى عضويتها خمسة كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معا.