أمطار بكفر الشيخ والمحافظ يعلن رفع درجة الاستعدادات بالمراكز والمدن.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى بلطيم والحامول ودسوق وقلين و البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، الموافق 11 فبراير 2023م، هطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة، خاصة على المدن والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط، بطول 120 كيلو بمطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم والبرلس.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن هبوب رياح شمالية شرقية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة يصاحبها حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، تعمل على تدفق السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا، ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق .

وأضافت هيئة الأرصاد المصرية في بيانها، أنه من المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى باقى السواحل الشمالية الشرقية والمناطق الداخلية (جنوب الوجه البحرى ) ولكن تكون أقل حدة، تصل خفيفة قد تكون متوسطة إلى القاهرة الكبرى مساء .

كما أعلنت عن وجود غطاء سحابى كثيف من السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى؛ "الإسكندرية-سيدى عبدالرحمن-الضبعة -العلمين - السلوم -مطروح-بورسعيد - البحيرة -كفر الشيخ "، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية،يمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى مصحوب بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة،ومن المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء تكون خفيفة قد تكون متوسطة.



هطول امطار بالبرلس



هطول امطار بكفر الشيخ