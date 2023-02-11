أمريكى يدفع مليونى دولار سنويا لتجديد شبابه والبقاء فى سن 18.. فيديو وصور

كتب محمد جمال

كشف الثري الأمريكى برايان جونسون، البالغ من العمر 45 عاما، عن إنفاقه مليوني دولار فى السنة، لاستعادة شبابه بحيث يبدو في سن الـ18 مهما تقدم به العمر، بالتعاون مع فريق مكوّن من 30 طبيبا ضمن مشروع يحمل اسم "بلوبرينت"، بحسب صحيفة " الاندبندنت".



جونسون يمارس الرياضة

وحسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن جونسون، فإنه يتبع نظاما غذائيا نباتيا صارما لا يزيد عن 1977 سعرة حرارية يوميا.

كذلك يتناول جونسون عشرين نوعا من المكملات الغذائية والأدوية، بما في ذلك الزنك وجرعة صغيرة من الليثيوم "لصحة الدماغ" ، ويخضع لإجراءات طبية متكررة، وغالبا ما تكون مؤلمة، مثل اختبارات الدم وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسى والموجات فوق الصوتية وتنظير القولون.



برايان جونسون

وأشار جونسون إلى حرصه على المظهر الخارجى، كاشفا عن خضوعه لعمليات تجميل مثل التقشير الحمضي الأسبوعي وحقن الفيلر.

وأكد جونسون أنه تمكن من خفض سنه البيولوجي إلى 37 عاما، وفق البيانات المسجلة عن حيوية أعضائه والتي يجريها دوريا.