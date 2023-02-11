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ألمانيا تسهل منح تأشيرات مدتها 3 أشهر لمتضررى الزلزال فى سوريا وتركيا

السبت، 11 فبراير 2023 08:05 م
ألمانيا تسهل منح تأشيرات مدتها 3 أشهر لمتضررى الزلزال فى سوريا وتركيا زلزال تركيا
كتب محمد جمال

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أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، يوم السبت، أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال، في حال كانت لديهم عائلات فى البلد الأوروبى، بحسب سكاى نيوز.
 
وقالت نانسي فيزر لصحيفة بيلد "إنها مساعدة طارئة"، مضيفة: "نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون بيروقراطية".
 
وأضافت الوزيرة، خلال حديثها عن هذه المبادرة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية، أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 25 ألف قتيل، يمكنهم الحصول "على تأشيرات نظامية تسلم سريعا وصالحة لثلاثة أشهر".
 
وتتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين "العثور على مأوى وتلقي علاج طبي" في ألمانيا.
 
ويقيم حوالى 2.9 مليون شخص من أصول تركية في ألمانيا، يحمل أكثر من نصفهم (1.5 مليون) الجنسية التركية.
 
وتضم ألمانيا كذلك عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، خصوصا منذ قررت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل فتح الحدود عامَي 2015 و2016.
 
وبحسب الدائرة الألمانية للهجرة واللاجئين، "يقيم حاليا نحو 924 ألف سوري في ألمانيا بعدما كانوا نحو 118 ألفا نهاية 2014".

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