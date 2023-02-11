أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

انتهت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية من تخريج الدورات التدريبية أرقام (342- 343 - 344) بإجمالى 120 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 19 دولة أفريقية، فى مجالات (مكافحة الإرهاب الدولى – إدارة الحشود- علم الأدلة الجنائية وإدارة مسرح الجريمة) خلال الفترة من (17/ 12/ 2022 حتى 9/2/ 2023).

وأكد السفير الأمين العام للوكالة أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة، وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار، وذلك في إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وقد تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

وأعرب الدارسون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل حفظ أمن وسلامة جميع دول القارة.