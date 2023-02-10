والد طفل الصف يكشف كواليس مقتله: المتهم ألقى مادة مشتعلة على ابني

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والد طفل لقى مصرعه على يد سائق توك توك في منطقة الصف، وذكر أن المتهم ألقى مادة مشتعلة على ابنه، أثناء توقفه في الشارع أمام مسكنه، وأشعل النار، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

أضاف والد المجني عليه أن ابنه أثناء سيره في الشارع ألقى حجر على كلب لإبعاده عن طريقه خشية تعرضه للهجوم، إلا أن الحجر أصاب طفل بجرح صغير، ليقرر المتهم وهو من أقارب الطفل المصاب بالحجر، ارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل متأثرا بحروق أصيب بها داخل مستشفى.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه ألقى حجر في محاولة لإبعاد كلب عن طريقه، إلا أن الحجر أصاب طفلا دةن قصد، مما دفع سائق توك توك، من أقارب الطفل المصاب بالحجر، لإلقاء مادة مشتعلة على المجني عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.