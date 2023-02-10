هل تسحب فرنسا "وسام الشرف" من بوتين بعد منحه إلى زيلينسكى؟.. ماكرون يجيب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن حصول رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى على وسام جوقة الشرف، أعلى وسام شرف فى فرنسا، يثير مشكلة حيث أنها نفس الميدالية التى تم منحها للرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد وضع وسام جوقة الشرف على صدر زيلينسكى بعد أن التقى الاثنان فى القصر الرئاسى الخميس، وهى خطوة قال ماكرون إنها تهدف إلى إظهار اعتراف فرنسا الكبير ببسالة أوكرانيا منذ غزو روسيا لها قبل عام.

ودعا بعض النواب والنشطاء فى فرنسا إلى إلغاء جائزة بوتين بسبب الحرب، ولم يستبعد ماكرون تجريد بوتين من الشرف الذى منح لبوتين الرئيس جاك شيراك فى عام 2006.

وقال ماكرون للصحفيين يوم الجمعة، إن مثل هذا القرار له معنى جدى، ويجب أن يتم اتخاذه فى اللحظة المناسبة، وأشار إلى أنه ألغى التكريم فى الماضى، وكان ماكرون قد جرد منتج هوليود هارفى فينستين من جوقة الشرف التى حصل عليها فى أعقاب مزاعم سوء السلوك الجنسى الواسعة ضده. كما تم تجريد لاعب سباقات الدراجات السابق لانس ارمسترونج من وسام الشرف الخاص به.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء الماضى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الرئاسة الفرنسية، وذلك فور وصوله باريس في أول زيارة له لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى مطار أورلي، عقب زيارته إلى لندن، وكان في استقباله وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو والسفير الأوكراني في باريس فاديم أوميلتشينكو، وسط اصطفاف الحرس الجمهوري. وكان ماكرون قد استقبل، في وقت سابق في الإليزيه، المستشار الألماني أولاف شولتز. والتقط الزعماء الثلاثة صورة تذكارية وسط مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة الفرنسي