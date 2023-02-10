نجاح استئصال ورم سرطاني بالرحم لسيدة تبلغ 45 عاما بمستشفى إيزيس بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح وحدة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر في استئصال ورم سرطاني بالرحم لسيدة 45 عاما، استمراراً لسلسلة النجاحات في مستشفيات الهيئة بالمحافظة فى خدمة المواطنين.

البداية كانت بحضور السيدة بعيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، وبعد توقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الفحوصات اللازمة لها وأخذ عينة من الرحم وتحليلها باثولوجياً، تبين أنها ورم سرطاني منتشر بالرحم، وتم تجهيزها للدخول الى العمليات وإجراء استئصال جراحي للورم مع استئصال الرحم لمنع انتشار الورم بالجسم.

وخرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة للمتابعة مرة أخرى بعيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي، حيث قام بإجراء العملية كلا من الدكتور ممدوح السيد استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد عبد ربه أخصائي جراحة الأورام بمستشفى إيزيس التخصصي، والدكتور أحمد سعد طبيب مقيم، والدكتور جمال صادق استشاري العمليات والتخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتور هيثم محمد طبيب تخدير، وبمشاركة كل من أحمد بغدادى ومروة سيد من تمريض العمليات، وإنجي زكريا فني تخدير.

وقالت الهيئة، أنه يتم إجراء جميع عمليات استئصال أورام النساء بالمستشفى بتكلفة لا تتعدى 400 جنيه تحت منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يمكن الاطمئنان والكشف بعيادة (أورام النساء) بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، وذلك أيام الأثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

وكان قد نجح أطباء الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى إيزيس التخصصي ومستشفى الكرنك الدولي، في إصلاح اختلاف خلقي لطفل عمره شهر واحد يعاني من قيء مستمر، حيث قام الأطباء بإجراء عملية توسيع للأمعاء لطفل كان مولود باختلاف خلقي وهو تضخم في الجزء العلوي للأمعاء يسبب له قيء مستمر، حيث تعتبر هذه الحالة من الحالات الخطيرة للغاية لأنها تؤثر على صحة الطفل ودرجة وعيه ونموه، وتتطلب تدخلاً سريعاً حتى لا يصاب الطفل بمضاعفات قد تؤدي للوفاة، وتمت العملية بنجاح ووضع الطفل بالحضانة لإستكمال العلاج حتى خرج من المستشفى، وهو بصحة جيدة للعودة مرة أخرى للمتابعة بعيادة المبتسرين.