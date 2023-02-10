وقال مورجولوف اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "بناء على نتائج العام الماضي نقدر حصة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بحوالي 50%، أي أن حوالي نصف حجم تجارتنا اليوم تتم باليوان والروبل" .. مشيرا إلى أن وتيرة التحول إلى العملات الوطنية في التجارة مؤثرة للغاية.

وأضاف:" أن اعتماد العملات الوطنية في التسويات التجارية لأنواع معينة من إمدادات الطاقة مع الصين يعتبر خطوة مهمة، لافتا إلى أن بلاده والصين بدأتا منذ فترة طويلة في إنشاء بنية تحتية مستقلة للتعاملات المالية والمصرفية بين البلدين إلا أن العقوبات الغربية ضد روسيا زادت من وتيرة العملية.

وأشار السفير الروسي في الصين إلى ارتفاع كبير في الطلب على اليوان الصيني في روسيا.