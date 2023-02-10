مواعيد قطارات السكة الحديد المتجهة من الإسكندرية إلى المنصورة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

يبحث المسافرون من محافظة الإسكندرية على خطوط مدينة المنصورة على جدول مواعيد القطارات 2023، لذا يستعرض "اليوم السابع" جدول قطارات السكة الحديد المتجه من سكة حديد محطة مصر بالإسكندرية إلى مدينة المنصورة، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحافظة الإسكندرية والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

وجاءت جدول مواعيد القطارات 2023 المتجه من محافظة الإسكندرية إلى مدينة المنصورة كالتالى..

- القطار رقم 586 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامة الساعة 2.15 ظهرا، ويكون موعد الوصول الي مدينة المنصورة الساعة 5.45 مساء

-القطار رقم 518 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 9 مساء، ويكون موعد الوصول الي مدينة المنصورة الساعة 12.45 مساء

- القطار رقم 3020 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 11 مساء، ويكون موعد الوصول الي مدينة المنصورة الساعة 1.50 صباحا

وعلى صعيد آخر، كانت أعلنت محطة مصر بالإسكندرية مواعيد قطارات الوجه القبلى على النحو التالى..

- القطار 158 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 7.15 صباحا، متجة إلى محافظة الأقصر

- القطار رقم 164 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 12 ظهرا، متجة إلى محافظة أسوان

- القطار رقم 88 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 5.50 مساء، متجة الى محافظة أسوان

- القطار رقم 2008 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 7 مساء، متجهة إلى محافظة أسوان

- القطار رقم 1008 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 7.35 مساء، متجة إلى محافظة الأقصر

- القطار 934 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيام الساعة 9.10 مساء، إلي محافظة الأقصر.