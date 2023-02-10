مواعيد العروض الفنية لمهرجان الإسكندرية الدولى للفيلم القصير بمركز الإبداع

الإسكندرية أسماء على بدر

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فعاليات من مهرجان الإسكندرية الدولى للفيلم القصير "الدورة التاسعة" التى تقام خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير.

ويعد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو مهرجان أسسته جمعية دائرة الفن بالإسكندرية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور، وذلك فى قلب مدينة الإسكندرية لتكون منارة للسينما فى العالم، ويقام المهرجان سنويا ودورته الأولى كانت عام 2015.

وتأتى فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية الدولى للفيلم القصير التى يستضيفها مركز الحرية للإبداع بقاعة المسرح وهى كالتالى..

1- 18/2/2023 ماستر كلاس ( كيفية تحضير لفيلمك السينمائي ) للمخرج محمد ياسين الساعة 2 ظهرًا .

2- 20/2/2023 ندوة بعنوان علاقة الصحة بالأفلام بالتعاون مع ميدفيست الساعة 2 ظهرًا .

3- 21/2/2023 ماستر كلاس مهندس الديكور أنسي أبوسيف الساعة 2 ظهرًا.

4- 22/2/2023 عروض أفلام سينما الأطفال الساعة 10 صباحًا .