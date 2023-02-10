"مكتبة مصر العامة" قلعة الأنشطة والهوايات فى عزبة البرج بدمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

تمثل مكتبة مصر العامة فى عزبة البرج بدمياط، منارة إشعاع ثقافى وفنى تقدم جوانب، ثقافية، وتوعوية وتنمية مهارات واعمال يدوية لأبناء عزبة البرج فى مختلف الأعمار.

التقى "اليوم السابع" مديرة مكتبة مصر العامة فى عزبة البرج يسمع منها عن نشاط المكتبة وما تقدمه من خدمات لأبناء المدينة.

تقول سمر المغربل مديرة مكتبة عزبة البرج، أن المكتبة أوشكت على استكمال عامها الثانى إلا أنها تقدم العديد من الأنشطة لخدمة أبناء عزبة البرج فى كافة الجوانب الثقافية والفنية وتنمية المهارات، وتعد المكتبة قلعة الأنشطة والهوايات، حيث يوجد أكثر من قاعة للألعاب الأنشطة المختلفة تضم الرسم والصلصال، التلوين، أنشطة حرة، قراءة، ورش تدريب مجانية، سينما الأطفال، رسم على الوجه، مسرح عرائس، وهى أنشطة متوفرة يوميا ولكنها تكون اكثر فى اجازة نصف العام والاجازة الصيفية.

وأشارت سمر المغربل إلى أن المكتبة وقعت العديد من البروتوكولات مع التربية والتعليم، الأوقاف وغيرها لخدمة الأنشطة وتتيح الفرصة لطلاب المدارس بزيارة المكتبة 3 أيام اسبوعيا من خلال رحلات مدرسية يعتبر بمثابة يوم ترفيهى للطلاب، تشمل ندوات متنوعة يوم رياضى، القراءة لأن هدفنا الأكبرهو التشجيع والتحفيز على القراءة، كما تتيح الاشتراك اليومى لمن يرغب بـ2 جنيه يومى لممارسة كافة الأنشطة.

وأكدت مديرة مكتبة مصر العامة أن المكتبة تستعين بذوى الخبرة من التربية والتعليم، والأوقاف، والآثار، جامعة دمياط، حقوق الإنسان، التنمية البشرية، وغيرها لتقديم ندوات قيمة وربط الندوات بالأحداث الجارية فى المجتمع.

وأضافت سمر المغربل يوجد بالمكتبة مقر المدينة الآمنة للنساء وهى أول مقر للسيدات افتتحته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الهدف منه جذب السيدات من أبناء عزبة البرج لتنمية أفكارهم وتعليم حرف يدوية والتمكين الاقتصادى، وذلك من خلال خلق مكان آمن لهن بعيدا عن العنف والتحرش، كنا يتم فتح آفاق تسويقية لعرض منتجاتهم من الصناعات اليدوية المتنوعة فى محيط المدينة.



الأنشطة والهوايات في مكتبة مصر العامة



جانب من المكتبة



مديرة مكتبة مصر العامة



مكتبة مصر العامة قلعة الأنشطة والهوايات فى عزبة البرج بدمياط



مكتبة مصر العامة











