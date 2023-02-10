مقتل سيدة على يد زوجها بدمياط.. ومكتب الصحة يكتشف الجريمة

دمياط - هيثم مراد

لقيت سيدة مصرعها بقرية كفر البستان التابعة ل مركز دمياط ، وذلك عقب قيام زوجها بالاعتداء عليها، ما أدى إلى وفاتها، وكانت قرية كفر البستان بمحافظة دمياط، قد شهدت جريمة قتل كانت ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 22 سنة على يد زوجها، ويدعى محمد لـ 30 سنة ويعمل سائق توك توك.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما توجه الجانى إلى الوحدة الصحية بالقرية، لاستخراج تصريح دفن لزوجته، وتدعى مريهان س، وتبلغ من العمر 22 سنة ربة منزل، ولديها طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

وعندما توجهت طبيبة الوحدة الصحية إلى منزل الزوجية للكشف الطبى على المجنى عليها، تبين لها من الكشف الطبى الظاهرى وجود دم يخرج من فتحة الأنف، والفم وتيبس فى القدمين واليدين، كما يوجد علامات زرقاء بالوجه واليد، ما تولد الشك بأن الوفاة بها شبه جنائية، وعلى الفور كتبت تقريرها ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة.

كما قامت الطبيبة بإبلاغ الجهات الأمنية والتى توجهت إلى موقع الجريمة، وتمكنت من القبض على الزوج، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، كما تم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى التخصصى، وانتقال النيابة العامة لمناظرة الجثة وتم استدعاء الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

وأقر الجاني بتفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، والتي أفادت قيامه بقتل زوجته، وقام الجانى بتمثيل الجريمة بمنزل الزوجية أمام النيابة العامة والتي أمرت باستمرار حبسه لحين إحالته للمحاكمة الجنائية، لاستكمال محاكمته.

وتستكمل نيابة مركز دمياط، التحقيقات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجانى وتقديمه للمحاكمة، ويواجه المتهم عدة اتهامات أبرزها تهمة القتل عمدا.