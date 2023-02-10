اليوم السابع
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين بالواحات البحرية

الجمعة، 10 فبراير 2023 07:25 م
مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين بالواحات البحرية أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل تحمل عمال بالكيلو 150 بطريق الواحات البحرية وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى. 

تلقت غرقة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بطريق الصحراوى بمنطقة الواحات البحرية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة نصف نقل بها عمال وميكروباص نتج عن الحادث وفاة 6 اشخاص وإصابة 17 آخرين جرى نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 


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