مديرية القوى العاملة بالإسكندرية توفر 77 فرصة عمل فى مهن مختلفة

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه تم تسليم عقود العمل لمن اجتازوا المقابلة الشخصية لعدد 23 من المتقدمين، وتم قبول 32 من المتقدمين وجارى استكمال الاوراق المطلوبة ، مشيرا إلى أن شروط شغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية، وأن يكون السن من 20 إلى 35 سنة .

جدير بالذكر أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، كشفت مؤخرا تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى الهمم.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.