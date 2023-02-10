محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى صيانة أعمدة الإنارة

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جهود الوحدات المحلية فى المتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من انتظام سير منظومة العمل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، موجهاً بتكثيف التواجد الميداني بالشارع والمراجعة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المحافظة، للتحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة، حفاظا على أرواح المواطنين تزامناً مع موسم الشتاء.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بمتابعته لأعمال الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات، وتغيير العوازل المتهالكة و مراجعة الوصلات الكهربائية بنطاق المدينة و قرى بلمشط وكفر العامرة والحامول وزاوية رزين وسدود كمشوش وشارع داير الناحية و طريق الأسفلت بهواش ، لافتا إلى استمرار التواجد الميدانى بكافة الشوارع الرئيسية لمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة.

وفى مركز الباجور ، تابعت رئيسة الوحدة المحلية صيانة أعمدة الإنارة بفيشا الصغرى، وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكات الإنارة على الطرق الرئيسية والفرعية والمحاور المرورية بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بنطاق قريتى كفر عشما و ساحل الجوابر، حيث تم متابعة المنظومة بقرية العراقية / شبين الكوم و طريق ساحل الجوابر / شمياطس والمقابر ومدخل قرية كفر الجمالة، وتم تركيب لمبات الليد الموفرة بشوارع القرية لتحسين الرؤية البصرية والحد من الحوادث بالمنطقة.

وفى مركز ومدينة قويسنا ، تابع رئيس الوحدة المحلية صيانة خط الإنارة بقرية شبرا قبالة بطريق الخضراوية بداية من كوبرى الوحدة الصحية بشبرا قبالة وحتى طريق ابو يوسف ، وكذا متابعة صيانة محول الإنارة بطريق قرية منشأه العرب وطريق المقابر بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية .

و أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع على استمرار أعمال الصيانة الشاملة لكافة شبكات الإنارة بنطاق المدينة ، حيث تم متابعة أعمال الإنارة بمحول الكهرباء خلف بنك القاهرة و بنطاق الوحدات القروية بالمركز ، وتم الانتهاء من تركيب لمبات ليد جديدة وإجراء الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة وتغيير التالف منها والعوازل الكهربائية حفاظا على أرواح المواطنين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في شن حملات الصيانة المكثفة لمنظومة الإنارة العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مع التشديد على المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل الفورى مع الأمطار أو أى ظروف طارئة خلال موسم الشتاء تحقيقاً للصالح العام .