محافظ القليوبية يتابع سير العمل برصف الطرق فى القناطر الخيرية وشبرا الخيمة

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمُتابعة المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدينة القناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة وتسريع وتيرة العمل، وذلك ضمن جولات المحافظ المُتتالية لمتابعة كل المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض الواقع، ومتابعة أعمال التطوير ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المُتبعة ومعايير الجودة المحددة، بهدف الوصول لأعلى معُدلات الإنجاز ونهو الأعمال في مُدتها المقررة .

واستهل "المحافظ"، جولته بمُتابعة أعمال الرصف والتطوير بطريق الحادثة أبو الغيط القناطر الخيرية والمُقسم إلى قطاعين، وقد تم الانتهاء من القطاع الأول بطول 1 كيلو متر من خطة رد الشئ لأصله، وتم تكسير الأسفلت بكامل عرض الطريق وتوريد طبقة الأساس ودمكها بسمك 25 سم، وتم تنفيذ مصارف الأمطار، وجاري الاستعداد لرش مادة الـ moc، تمهيداّ لوضع الطبعة الرابطة، علاوة على الانتهاء من صب البلدورات على جانبي القطاع بطول 550 مترا، وجاري استكمال أعمال البلدورات وأعمال الإنترلوك على تلك الأرصفة.

وفي القطاع الثاني طريق تحت الإنشاء والذي يبلُغ طوله 4350 كيلو مترا ويُنفذ من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وتم الانتهاء من أعمال تكسير الأسفلت بمساحة 3500 متر بكامل العرض وصنفرة السطح، وتوريد طبقة الأساس بطول 500 متر بكامل عرض الطريق، وجاري الانتهاء من المرافق واستكمال توريد طبقة الإساس للمسافة المُتبقية.

وتجدُر الإشارة إلى أن الطريق يبلُغ طوله بالكامل 6 كيلو مترات ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18.5 متر، ويبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية.

وفي السياق ذاته، تابع "الهجان"، المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية ترعة الباسوسية القناطر الخيرية، إذ تم الانتهاء من صب البلدورات الخرسانية على جانبي الطريق بطول 500 متر، بالإضافة إلى الانتهاء من دمك 2500 متر من طبقه الأساس لتجهيز الطريق والبدء برش مادة الـ moc تمهيداً للطبقة الرابطة يليها مباشرة الطبقة السطحية والنهائية.

وأثناء المرور بطريق ترعة الباسوسية، وجه المحافظ، رئيس مدينة القناطر الخيرية بمتابعة موقف المخازن المُقامة على امتداد الطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمُخالف منها وتنفيذ الإزالة فوراً، مُشدداً بضرورة المتابعة الميدانية والتصدي لكافة أنواع المخالفات في المهد للحفاظ على هيبة الدولة.

ثم استكمل "الهجان"، جولته بالتوجه إلى حي غرب شبرا الخيمة ومتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الترعة البولاقية وشارع مستشفى ناصر، بتنفيذ إحدى الشركات وتحت إشراف إدارة الطرق بحي غرب شبرا الخيمة، وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بشارع الترعة البولاقية والذي يبلُغ طوله 300 متر بعرض 9 أمتار، وقد تم الانتهاء من أعمال المرافق بالكامل وجاري الآن إحلال التربة ودمكها وتسوية المناسيب تمهيداً لتوريد طبقة الأساس ثم الطبقة الرابطة يليها السطحية، ثم تابع المحافظ الأعمال الجارية في شارع مستشفى ناصر بحي غرب شبرا الخيمة والذي يبلُغ طوله 400 متر بعرض 12 مترا، وتم الانتهاء من توريد طبقة الأساس ودمكها ورفع مطابق الصرف تمهيداً للطبقة الرابطة والسطحية، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال صب البلدورات الخرسانية على جانبي الشارع.

وأكدَّ محافظ القليوبية، أثناء جولته على ضرورة رفع مُعدلات التنفيذ وتكثيف الجهود للانتهاء من جميع الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مُشيراً إلى حرصه على رفع كفاءة الطرق بالمحافظة حسب الخطة الموضوعة للشوارع والطرق الرئيسية، والتي ستُساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات والمواطنين وتحقيق السيولة المرورية، مُشدداً على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات والتواصل المباشر مع الشركات المُنفذة لتذليل العقبات أولاً بأول .

جاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق بالقليوبية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومهندسي الشركة المنفذة.



أعمال رصف الطرق



المحافظ خلال الجولة



جانب من أعمال الرصف



جانب من الجولة بحي غرب شبرا الخيمة



جانب من الجولة



خلال الجولة بغرب شبرا الخيمة



رصف الطرق بالقليوبية



محافظ القليوبية خلال الجولة







