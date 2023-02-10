ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك، حيث تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وما تبذله الحكومة اليمنية من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين، واتخذ المجلس عددا من القرارات والإجراءات في هذا الشأن.



وأكد الدكتور معين عبدالملك، ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشاريع الحكومة، وخاصة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.