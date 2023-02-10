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أرسلت القوات المسلحة الماليزية 106 موظفين طبيين، إلى تركيا، للانضمام إلى بعثات المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال هناك.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، اليوم الجمعة، إن الموظفين الطبيين الذين سينضموا إلى بعثات المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال في تركيا، سيكون من بينهم 14 خبيرًا من مختلف المجالات و12 طبيباً.

لا تزال تبعات زلزال تركيا وسوريا الذى ضرب البلدين الإثنين الماضى مستمرة، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا في اليوم الخامس، إلى نحو 22300 قتيل، وحوالي 80 ألف مصاب، وبالنسبة لتركيا ففي أحدث إحصائية لإدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، صباح الجمعة، بلغ عدد القتلى جراء الزلزال 18.342، قتيلا و74.242 جريحا.

وفى السياق نفسه لا تزال الهزات الارتدادية مستمرة، فقد أشارت "آفاد" إلى وقوع 1509 هزات ارتدادية، مؤكدة إجلاء 75 ألفا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقد تعرضت مدينة اللاذقية بسوريا صباح اليوم الجمعة، لهزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أورد المركز الوطني للزلازل بسوريا.

وقع الزلزال على مسافة 55 كم، وتحديدا الساعة 11 و 17 دقيقة صباحاً، وقد سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.