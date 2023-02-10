وذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، اليوم الجمعة، إن الموظفين الطبيين الذين سينضموا إلى بعثات المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال في تركيا، سيكون من بينهم 14 خبيرًا من مختلف المجالات و12 طبيباً.