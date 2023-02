"لايف إخبارى" يتسبب فى اعتقال مراسل أمريكى بعد حادث قطار فى أوهايو.. فيديو

تم اعتقال مراسل لشبكة نيوز نيشن الأمريكية الأربعاء الماضى بعد أن بدأ تغطية مباشرة خلال مؤتمر صحفي عقدته سلطات ولاية أوهايو بشأن خروج قطار عن مساره - وهي واقعة قالت الشرطة إنها تتضمن مواجهة بينه وبين مسئول بالحرس الوطني بعد أن طلب منه التوقف عن الحديث أثناء تصريحات حاكم الولاية.

وفقا لشبكة سي ان ان، قاطع ضباط إنفاذ القانون مراسل NewsNation إيفان لامبرت أثناء بثه من الحدث ، حيث أعلنت السلطات أنها اصدرت أمر إخلاء لعدة أيام بالقرب من موقع خروج قطار عن مساره في نهاية الأسبوع في مقاطعة بلاستين شرق أوهايو.

NewsNation reporter Evan Lambert was arrested at the scene of a Gov. Mike DeWine press conference on Feb 8 while reporting on the train derailment in East Palestine, OH.



DeWine criticized the journalist’s arrest, saying Lambert had ‘every right’ to do his job. pic.twitter.com/5bbnD7cNAb