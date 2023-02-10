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"لايف إخبارى" يتسبب فى اعتقال مراسل أمريكى بعد حادث قطار فى أوهايو.. فيديو

الجمعة، 10 فبراير 2023 10:45 م
"لايف إخبارى" يتسبب فى اعتقال مراسل أمريكى بعد حادث قطار فى أوهايو.. فيديو اعتقال المراسل
كتبت: نهال أبو السعود

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تم اعتقال مراسل لشبكة نيوز نيشن الأمريكية الأربعاء الماضى بعد أن بدأ تغطية مباشرة خلال مؤتمر صحفي عقدته سلطات ولاية أوهايو بشأن خروج قطار عن مساره - وهي واقعة قالت الشرطة إنها تتضمن مواجهة بينه وبين مسئول بالحرس الوطني بعد أن طلب منه التوقف عن الحديث أثناء تصريحات حاكم الولاية.

وفقا لشبكة سي ان ان، قاطع ضباط إنفاذ القانون مراسل NewsNation إيفان لامبرت أثناء بثه من الحدث ، حيث أعلنت السلطات أنها اصدرت أمر إخلاء لعدة أيام بالقرب من موقع خروج قطار عن مساره في نهاية الأسبوع في مقاطعة بلاستين شرق أوهايو.

قالت شرطة شرق بلاستين في بيان، إن اثنين من جنود الدوريات على الطرق السريعة في الولاية ومساعد جنرال الحرس الوطني في ولاية أوهايو ، الميجر جنرال جون هاريس ، طلبوا من لامبرت التوقف عن تقديم التقارير الحية لأنهم يعتقدون أنها كانت عالية ومزعجة، ثم اندلعت مشادة بين لامبرت وهاريس ، اللذين أبعدا المراسل عنه بينما كان لامبرت يقترب من هاريس "بطريقة عدوانية" ، على حد قول الشرطة الامريكية.

 

بعد أن أبلغ هاريس سلطات إنفاذ القانون بالتفاعل ، أخبر الضباط لامبرت أنه بحاجة لمغادرة المبنى لأن الوضع "تطور إلى مواجهة جسدية وتطلب تدخل إنفاذ القانون". قالت الشرطة إنه بعد رفض لامبرت ، حاول الضباط التهدئة من خلال مطالبتهم بالخروج للحديث ، لكن لامبرت لم يفعل.

 

بعد ذلك تم إبلاغ المراسل بأنه رهن الاعتقال وتم اصطحابه إلى خارج المبنى ، وفي ذلك الوقت حاول الانسحاب ، بحسب الشرطة وقالت إن الضباط أخذوا لامبرت على الأرض وكان "لا يستمع إلى الضباط وكان يحاول النهوض" قبل أن يمتثل في النهاية.

 

قال بريان ماكلولين ، شريف مقاطعة كولومبيانا لشبكة CNN ، إن ضباط شرطة المقاطعة وضعوا لامبرت قيد الاعتقال بتهم أولية بالتعدي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال.

 

ومع ذلك ، أشار لامبرت إلى أنه يواجه اتهامات بالتعدي الجنائي والسلوك غير المنضبط ، وفقًا لبيان صادر عن مايك فيكويرا رئيس مكتب NewsNation بواشنطن وذكرت نيوز نيشن أن الضباط اعتقلوا لامبرت بعد فترة وجيزة من توقفه عن البث.

 

و بعد إطلاق سراحه، قال لامبرت لشبكته في مقابلة: "لا يتوقع أي صحفي أن يتم القبض عليه أثناء قيامك بعملك ، وأعتقد أنه من المهم حقًا ألا يحدث ذلك في بلدنا".

 

وقال مايكل كورن ، رئيس الأخبار في NewsNation  في بيان على تويتر "العديد من مقاطع الفيديو لهذا الحادث التي التقطها المارة تتحدث عن نفسها"وتابع كورن: "سوف ندع الناس يتوصلون إلى استنتاجاتهم الخاصة حول تعامل الضباط المعنيين بهذا الحادث".


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