كيف دعمت مبادرة حياة كريمة النشء فى الأقصر بأول أكاديمية لذوى الهمم؟

الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن بالأقصر، أنه يتم دعم الأطفال من ذوى الهمم فى قرى حياة كريمة بمدينة إسنا، حيث يتواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

ويضيف وكيل وزارة التضامن بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من أبرز وسائل دعم أطفال القرى ما تم بإنشاء أكاديمية العلماء الصغار، المتخصصة في تعليم الأطفال بطريقة المونتسورى، وأول حضانة تضم قسم خاص للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج في الأقصر، إحدى المشروعات التنموية التي قامت بتنفيذها مؤسسة هيرميس الإجتماعية في نجع الفوال بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا، وذلك في إطار السعي لتوفير أحدث الوسائل التعليمية لجميع الأطفال في كافة القرى والنجوع.

وأوضح محمد حسين بغدادى، أنه نجحت أكاديمية العلماء الصغار إحدى المشروعات التي يجرى تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، في تدريب 183 متدرب ومتدربة من أبناء الأقصر على طرق التدريس الخاصة بمنهج المنتسوري في قرية نجع الفوال التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وقد ساهمت الأكاديمية من خلال برامج التدريب التي تقوم بتنفيذها في توفير 60 فرصة عمل جديدة في مجال تعليم الأطفال ما قبل سن الالتحاق بالمدرسة.

ومن جانبها صرحت هناء حلمى الرئيس التنفيذى لمؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية الجهة المسئولة عن تنفيذ مشروع تطوير نجع الفوال، أن التدريب يستهدف الحاصلين على المؤهلات العليا والراغبين في التدريب على كافة التقنيات الخاصة بـ منهج المونتيسورى، والذى يعد من أكثر المناهج الدراسية رغبة في سوق العمل التعليمي، ويتضمن التعليم الجانب النظري والعملي ويتم تقديمه على أيدى مجموعة من المدربين المتخصصين، كما يشمل الحصول على شهادة معتمدة فى منهج المونتسورى، وقد تم فتح باب التقديم لمدة 5 أيام منذ يوم 23 نوفمبر وحتى ال27 ، ليبدأ بعد ذلك البرنامج التدريبى الذى من المنتظر أن يستمر لمدة أسبوعين.

وتضيف هناء حلمى، فى بيان صحفى، أن هذا التدريب جاء ضمن سلسلة التدريبات التي تقوم بتنفيذها أكاديمية العلماء الصغار بصفة مستمرة، من أجل رفع الوعي بين أبناء نجع الفوال والمناطق المجاورة لها بطرق التعليم الخاصة بالمونتسورى، وهناك إقبال كبير عليها خاصة وأن كافة البرامج التدريبية يتم تقديمها بالمجان، وتشير إلى أن الإقبال لا يكون فقط من خريجى الجامعة الراغبين في رفع قدراتهم من أجل الحصول على فرص أكبر في سوق العمل ولكن هناك إقبال من الأمهات أيضاً في تعلم المونتسوري من أجل المزيد من التواصل الفعال مع أطفالهن.

وكانت الأكاديمية قد انتهت مؤخراً من تنفيذ برنامج تدريبي خاص بتعليم وتنمية مهارات الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والدمج على أيدي مدربين متخصصين تضمن تعليم الطرق الخاصة بتفعيل مسارات الوعى لدى الأطفال وطرق التعايش مع البيئة المحيطة ومساعدة الطفل من فرط الحركة والخمول إلى الهدوء وتنمية قدراته الإدراكيه، وقد نجحت سلسلة التدريبات التي يتم تنفيذها بالأكاديمية في مجال تنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تخريج العشرات من المتخصصات في التعامل مع تلك الحالات من أجل سد العجز في المدربين المتخصصين في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار أربع سنوات منذ افتتاح الأكاديمية في عام 2019.



أول أكاديمية لذوي الهمم بحياة كريمة بالأقصر تدعم 183 متدرب



أول أكاديمية لذوي الهمم بحياة كريمة بالأقصر



برنامج تدريبي للأطفال ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى إسنا



برنامج تدريبي للمونتسورى ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى إسنا



دعم 183 متدرب على منهج المنتسورى بإسنا



فعاليات برنامج تدريبي للمونتسورى ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى إسنا



كيف دعمت حياة كريمة النشئ وتعليمهم بالأقصر









