يضم الفريق مسؤولين عسكريين وآخرين من وزارة الخارجية وسيحدد كيف يمكن لكندا المساهمة في جهود الإغاثة من الزلزال.



وانضمت فرق بحث من أكثر من 20 دولة إلى عشرات الآلاف من العمال المحليين في المناطق التركية المنكوبة بالزلزال. ووصل عمال إغاثة كنديون إلى هذه المناطق اليوم.



وقالت وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند، إن الحكومة الفدرالية لم تستبعد إرسال فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث، التابع للقوات المسلحة الكندية، إلى تركيا. ومن المقرر أن يوصي فريق التقييم الكندي ما إذا كان من المفيد إرسال فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث. ويعود القرار النهائي في هذا الشأن للحكومة الفدرالية.



كما أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أن حكومته ستماثل تبرعات الكنديين للصليب الأحمر المخصصة لجهود الإغاثة من الزلزال بما يصل إلى 10 ملايين دولار، هذا بالإضافة إلى مبلغ الـ10 ملايين دولار كدعم أولي لجهود الإغاثة الذي أعلنت عنه أمس الأربعاء.