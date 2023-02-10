وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - عدد المصلين بنحو 70 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة وصلاة الغائب في الأقصى المبارك على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.