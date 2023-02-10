عاطل يعترف بسرقة سيارة أجرة فى مدينة بدر: استوليت عليها بمفتاح مصطنع

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه، لاتهامه بسرقة سيارة أجرة في مدينة بدر بالقاهرة، أنه استخدم مفتاح مصطنع في سرقة السيارة، وانتهز فرصة ركنها في الشارع، واستولى عليها.

أضاف المتهم أنه تخصص في سرقة السيارات، وأنه استولى على السيارة تمهيدا لبيعها لأحد عملائه، وضبط بحوزته المفتاح المصطنع المستخدم في السرقة.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، وعقب انتهاء التحقيق معه، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارة أجرة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق - "له معلومات جنائية" مقيم محافظة بنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (السيارة المُبلغ بسرقته) حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.