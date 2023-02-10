طلاب يعبرون عن المشروعات القومية والشخصيات التاريخية بمعرض فى كفر الشيخ.. صور

أشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمعرض الأنشطة الطلابية الذى شهدته مدرسة رزق حمامو الابتدائية التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، والذى افتتحه، لتعدد الأنشطة الذى تضمنه المعرض، يضم عدد من المعارض، لرياض الأطفال، والصحافة والإعلام، والاقتصاد المنزلي، والتربية الفنية، والمكتبات، والمجال الصناعي، والتربية الاجتماعية، والوسائل التعليمية، والموهوبين والتعلم الذكي، والتربية الرياضية، وتعبير الطلاب بالمجسمات عن زيارات الطلاب للمشروعات القومية التى زاروها" مزرعة غليون، محطة كهرباء البرلس، العاصمة الادارية، متحف كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور السيد اسماعيل، مدير إدارة بلطيم التعليمية، ويونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ورشدى عبدالعزيز، مدير إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ولفيف من القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم، وجميع رؤساء الاقسام، ومديرى المراحل، والموجهين بإدارة بلطيم التعليمية.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، المعرض ضم أعمال فنية متعدد للطلاب، ومعسكر كشفي، ومنتجات متعددة من مخبوزات ومنتجات الألبان والعصائر شارك الطلاب فى تصنيعها، إضافة للعديد من الوسائل التعليمية، وأنه استمع للعديد من الموهوبين فى العديد من المجالات الفنية، فى الغناء والرسم، إضافة لحفظة القرآن الكريم، إضافة للعروض الرياضية المتعددة، ولوحات فنية، إضافة لمجسمات تم تصميمها لمهن أهالى كفر الشيخ، والمعالم التاريخية والجغرافية، و معرضا للوحات فى مجال الصحافة والإعلام.

وأضاف لمصادر تعلم ومجسمات للمشروعات القومية بالمحافظة، اضافة لتصميم نتائج وأعمال خشبية، اضافة لتزيين حجرات رياض الاطفال بوسائل تعليمية، إضافة إلى مجسمات للدعوة لمبادرة اتحضر للأخضر، ومعرض رياض أطفال، وعرض مجالات تعبر عن شخصيات تاريخية من أهالى كفر الشيخ، ومجسمات تعبر عن ما تتميز به المحافظة من أعمال زراعية وصناعية ومهنة الصيد.

وأكد عبدالله، أنه ناقش الطلاب فى أعمالهم التى صمموها، واطلع معرض التربية الاجتماعية، وأعمال الطلاب من مجلات وأوضح أن الاخصاَئى الاجتماعى هو أحد أعمدة المدرسة، مشيداً بالمخترعات المتعددة التى اقامتها، إضافة لأعمال الطالبات من تريكو وأغذية وغيرها، وأعمال فنية توضح ما قام به الطلاب ورسم شخصيات ونحت ورسومات فنية توضح الأنشطة الاقتصادية التى تتسم بها المحافظة، اضافة لمجسم للمسجد المكى والكعبة المشرفة، وعدد من المساجد الشهيرة بالمحافظة ومنها العارف بالله إبراهيم الدسوقي.