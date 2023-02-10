طقس المنوفية الآن .. برودة فى الجو على مدن وقرى المحافظة

تشهد اليوم الجمعة معظم مدن وقرى محافظة المنوفية ، حالة من الطقس المستقر منذ بداية صباح اليوم، بالإضافة إلى بروده فى الجو، وتبلغ درجات الحرارة 21 نهارا وتنخفض ليلا لتصل إلى 11 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.