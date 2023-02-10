اليوم السابع
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ضبط 490 طربة مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه فى الإسكندرية

الجمعة، 10 فبراير 2023 01:40 م
ضبط 490 طربة مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه فى الإسكندرية حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية، حائزى ومُتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف حماية الشباب والنشء من الوقوع فى براثن المخدرات.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة "الدخيلة – الجمرك" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام ) ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى :-

 

ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (290 طربة لمخدر الحشيش وزنت 29 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

 

ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

 

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمرك وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .. وبمواجهتم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,430,000) ثلاثة مليون وأربعمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً.

 

 

 


مخدرات

ترويج المخدرات

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث



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