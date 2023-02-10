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ضبط 10 جزارين ذبحوا خارج المجازر خلال حملة رقابية بالبحيرة

الجمعة، 10 فبراير 2023 11:13 ص
ضبط 10 جزارين ذبحوا خارج المجازر خلال حملة رقابية بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية.

 

مشددة على ضرورة وضع الأسعار على كل سلعة والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية على الأسواق والمتاجر.

 

أسفرت الحملة عن ضبط 10 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية بمركزى دمنهور والنوبارية ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط كميات من الكبدة المجمدة واللانشون منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى داخلين محلين وسوبر ماركت.

 

كما تم المرور على عدد كبير من المحلات العامه ومحلات بيع المواد الغذائية والتنبية عليهم بالإعلان عن أسعار جميع المنتجات والالتزام بالأسعار، أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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