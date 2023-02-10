"صيدلة سوهاج" تختتم مؤتمرها خطوة على الطريق فى نسخته الـ15.. التفاصيل

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، على أهمية ودور قطاع الصيدلة في تحسين المنظومة الصحية في المجتمع، موضحاً أن مثل هذه المؤتمرات تعد ملتقي متميز للطلاب من مختلف الجامعات المصرية، والذي ينتج عنه تبادل المعارف الخبرات العملية والعلمية، والتي لها قدر هائل من الأهمية في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.

وأوضح الدكتور علام عبد المنعم القائم بعمل عميد الكلية، المؤتمر استضافته الجامعة للمرة الرابعة على التوالي، نظراً لأهميته ودوره التنويري التثقيفي والتعليمي للطلاب، موضحاً ان المؤتمر ناقش العديد من الأبحاث والموضوعات الهامه ومنها الذكاء الاصطناعي، وكيفية استغلاله في الكشف المبكر عن الأمراض وتوقعها قبل حدوثها وكيفية التعامل معها.