اليوم السابع
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زيلينسكى لا يرغب في سحب قواته من أرتيوموفسك مقابل المزيد من الأسلحة الغربية

الجمعة، 10 فبراير 2023 06:00 ص
زيلينسكى لا يرغب في سحب قواته من أرتيوموفسك مقابل المزيد من الأسلحة الغربية الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى

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أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه لا يريد سحب قواته من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، وأن كييف بذلك تحاول كسب الوقت للحصول على أسلحة غربية إضافية.

وقال زيلينسكي لصحيفة "دير شبيغل": "نكسب حاليا الوقت لكي تصل الأسلحة من أجل تقوية جيشنا."

وأضاف زيلينسكي أن أجهزة المخابرات الأوكرانية والجيش لا يتفقان مع استنتاجات الغرب بأن المدينة ليس لها قيمة استراتيجية مهمة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو، الثلاثاء الفائت، أن العمليات العسكرية تسير بنجاح في مدينتي أوغليدار وأرتموفسك في جمهورية دوينتسك.


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