اليوم السابع
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زى النهاره.. الجنايات تقضى بالمشدد للمتهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية"

الجمعة، 10 فبراير 2023 07:00 ص
زى النهاره.. الجنايات تقضى بالمشدد للمتهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية" المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من سنة، يوم 10 فبراير الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تقضى بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم والسجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية".

 

وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة داعش.

 

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أنضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بان حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.


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