رفع إحداثيات الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة بنى صالح ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف أعمال الرفع المساحى للمواقع المقترحة لإنشاء محطة معالجة بنى صالح ببنى سويف.

وأكد محمد بكرى رئيس مدينة الفشن، لـ"اليوم السابع"، تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميدانى للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والقرى، واستعدادات للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محمد بكرة رئيس مدينة الفشن على انتهاء أعمال الرفع المساحى لقطعة أرض مقترحة لإنشاء محطة معالجة صرف صحى بقرية بنى صالح التابعة لمجلس قروى أبسوج، وذلك بحضور مهندسى قطاع الصرف الصحى، وهيئة المساحة ببنى سويف والمختصين من الوحدة المحلية والزراعة وبعض أهالى القرية، ضمن الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من حياة كريمة بقرى المركز.

من جانبة قال محمد جبر، معاون محافظ بنى سويف ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من 25 مشروعا بقرى مركز ببا، مضيفا أن عدد المشروعات الجارى تنفيذها 402 مشروع، منها 39 مشروعًا فى قطاع الصرف الصحى، و216 مشروعًا فى قطاع مياه الشرب، و36 مشروعًا فى قطاع التعليم، و19 مشروعًا فى الرى، و6 مشروعات فى قطاع الصحة، و20 مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة.

وفى سياق منفصل أسفرت الجهود التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن فى قطاع النظافة عن استمرار أعمال رفع تراكمات القمامة بالمحطة الوسيطة بمساهمة من المشاركات المجتمعية، بجانب تجريف الأتربة وجمع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة وتفريغ الحاويات، وتنظيف البلدورات والأرصفة بشارع الإبراهيمية والشيخ غنيم، بينما تم تمهيد شوارع قرية الفنت الشرقية وقرية الشقر.