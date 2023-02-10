اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 02:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ربط محطة كهرباء محولات المنصورية بـ"هضبة الأهرام" لتغذية المتحف الكبير

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:35 م
ربط محطة كهرباء محولات المنصورية بـ"هضبة الأهرام" لتغذية المتحف الكبير محطة المحولات
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورا توضيحية لأعمال الغلق الجزئي بميدان الرماية؛ لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام، وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة.

 

وأوضحت المحافظة أن الغلق لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/12، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه مع ترك عدد ((3) حارات) مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.

 

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشاديه الخاصه بمسار الأعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز (الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.

 

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة كانت أعلنت في بيان لها أنه في إطار استكمال تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء جهد (66) لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام ( 1 - 2 ) وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة تحديداً بميدان الرماية.

 

يستلزم إجراء غلق جزئي بميدان الرماية (بداية طريق الفيوم)، وذلك لمدة 3 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافقة 2023/2/10 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/12 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه مع ترك عدد (3) حارات) مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.

 

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لرد الشئ لأصله عقب انتهاء الأعمال وتسهيل الحركة المرورية. 


ميدان الرماية

محافظ الجيزة

الجيزة

المتحف المصرى الكبير

محطة مترو أنفاق الرماية

غلق ميدان الرماية



الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة: غلق جزئى بميدان الرماية لمدة 3 أيام بدء من الجمعة

الخميس، 09 فبراير 2023 10:43 م

محافظة الجيزة تفتتح معرضا لمنتجات الشباب بمشاركة 40 عارضا

الخميس، 09 فبراير 2023 08:23 م

نائب محافظة الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع ترسا العمومى بطول 3 كيلو مترات

الخميس، 09 فبراير 2023 05:37 م

محافظة الجيزة تواصل أعمال إزالة عقار العروبة المائل والبدء بـ4 أدوار مخالفة

الخميس، 09 فبراير 2023 03:56 م

محافظ الجيزة يوجه بتوفير مواقف حضارية أسفل محور كمال عامر ببولاق

الخميس، 09 فبراير 2023 02:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة