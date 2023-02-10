وقال ماتسونو - حسبما ذكرت (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، في نشرتها الإنجليزية - إن الإجراء الطبي سيستغرق يوما واحدا ومن المقرر أن يستأنف رئيس الوزراء اليابانى مهام عمله يوم الاثنين المقبل بالمقر الرسمي.

وأشار إلى أن كيشيدا يعاني من احتقان أنفي مزمن وأعراض آخرى وأن هذه العملية تهدف إلى منع مثل هذه المشكلات من إعاقة مهام عمله.

وأوضحت الإذاعة اليابانية إلى أنه نظرا لأن كيشيدا سيخضع لتخدير كلي أثناء العملية، فإن ماتسونو سينوب عنه بشكل موقت وفقا لما هو منصوص عليه في قانون مجلس الوزراء.