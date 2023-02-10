رئيس دولة الإمارات يتقبل التعازى فى والده زوجته الشيخة مريم الفلاسى

تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التعازى في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسى والدة الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من الشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
الشيخ محمد بن زايد
وتقبل العزاء فى مجلس العزاء في قصر المشرف أبناء الفقيدة كل من.. الشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان.
وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى ذوي المغفور لها الشيخة مريم بنت عبد الله الفلاسي سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وعظيم مغفرته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
الشيخ محمد بن زايد يتقبل العزاء
وأدى الشيوخ وأبناء الفقيدة وجموع المواطنين اليوم صلاة الجنازة على الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم رئيس الدولة فى جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.
وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء الفقيدة وذويها سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
تقديم واجب العزاء
ووري جثمان الفقيدة الثرى في مقبرة البطين.
كما نعى ديوان الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة، المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسى والدة الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم رئيس الدولة والتى وافتها المنية اليوم.
وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي:
( بسم الله الرحمن الرحيم )...
"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".. صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ووالدة الشيوخ خليفة وحمد وسلطان وراشد وسعيد وموزة بنت حمدان آل نهيان".
ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته ..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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