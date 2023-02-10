رئيس دولة الإمارات يتقبل التعازى فى والده زوجته الشيخة مريم الفلاسى

تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التعازى في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسى والدة الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من الشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.



الشيخ محمد بن زايد

وتقبل العزاء فى مجلس العزاء في قصر المشرف أبناء الفقيدة كل من.. الشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى ذوي المغفور لها الشيخة مريم بنت عبد الله الفلاسي سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وعظيم مغفرته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



الشيخ محمد بن زايد يتقبل العزاء

وأدى الشيوخ وأبناء الفقيدة وجموع المواطنين اليوم صلاة الجنازة على الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم رئيس الدولة فى جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء الفقيدة وذويها سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



تقديم واجب العزاء

ووري جثمان الفقيدة الثرى في مقبرة البطين.