رئيس "الشورى" السعودى يصل القاهرة غدا للمشاركة فى المؤتمر الـ5 للبرلمان العربى

إيمان حنا

يرأس رئيس مجلس الشورى السعودى، الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفد المملكة العربية السعودية في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي سيُعقد في القاهرة، وفق "واس" .

وأكد رئيس مجلس الشورى أن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر تأتي تجسيدًا للدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه العمل العربي المشترك، وتعزيزه في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون بين برلمانات الدول العربية.



وسيناقش رؤساء المجالس والبرلمانات العربية مشروع الوثيقة التي سوف تصدر عن المؤتمر، لتُرفع إلى قادة الدول العربية خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

يضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع القحطاني، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، وعساف أبوثنين، وعبد الله بن عيفان، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى.