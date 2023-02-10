رئيسة وزراء إيطاليا: القمة الأوروبية أكدت دعمها الكامل للقضية الأوكرانية

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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن القمة الأوروبية، التي انعقدت، أمس الخميس واليوم الجمعة، في بروكسل، أكدت الدعم الكامل للقضية الأوكرانية ولسيادة وحرية شعبها.

وأضافت ميلوني -في مؤتمر صحفي بعد نهاية القمة، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)- "لم يتم التأكيد (في القمة الأوروبية) على وحدة أوروبا بشكل شامل فحسب، بل أيضًا على حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم البقاء إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا وبكافة الأدوات اللازمة".

وتابعت أنه "من وجهة النظر هذه، لطالما اتخذت إيطاليا موقفًا شديد الوضوح ومتماسك للغاية، وأن التزامنا بدعم أوكرانيا هو التزام شامل: يتعلق بالصعد المالية، والإنسانية، والمدنية، والعسكرية".

وأشارت إلى أنه أمس أيضًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تحدثت معه، أكدنا (كأوروبيين) مجددًا على استعدادنا الكامل لتقديم الدعم لبلاده"، لافتة إلى أنه "كان من المهم أن يفعل ذلك المجلس الأوروبي ككل، فضلا عن دول فردية بعينها".