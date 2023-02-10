دراسة: زيادة مكملات فيتامين (د) يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

كتبت فاطمة ياسر

وجد الباحثون مؤخرًا أن المستويات المرتفعة من تناول فيتامين (د) يمكن أن ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، خاصةً بين البالغين المصابين بمقدمات السكري، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

وعلى مر السنين، أظهرت الدراسات وجود صلة بين فيتامين (د) ومرض السكري من النوع 2. هذا الأخير ، وهو اضطراب في نمط الحياة ناتج عن مقاومة الأنسولين ، منتشر في الهند وشهدت حالات مرض السكري من النوع 2 ارتفاعًا في السنوات القليلة الماضية.

وجد الباحثون في مركز تافتس الطبي مؤخرًا أن المستويات المرتفعة من تناول فيتامين د يمكن أن ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، خاصة بين البالغين المصابين بمقدمات السكري. مقدمات السكري هي الحالة التي يكون فيها مستوى السكر في الدم مرتفعًا ولكن ليس مرتفعًا بما يكفي ليتم تشخيصه على أنه داء السكري من النوع 2.

وذكرت مراجعة التجارب السريرية ، التي نُشرت في دورية Annals of Internal Medicine ، أن فيتامين D ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يوجد غالبًا في ضوء الشمس، له فوائد متعددة للجسم ، بما في ذلك إفراز الأنسولين واستقلاب الجلوكوز.

وجد أن انخفاض مستويات فيتامين د في الدم يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. في البالغين المصابين بمقدمات داء السكري ، فيتامين د فعال في تقليل مخاطر المرض.

وفي فترة متابعة مدتها ثلاث سنوات ، لوحظ أن مرض السكري يصيب 22.7 في المائة من البالغين الذين تلقوا فيتامين د و 25 في المائة من أولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي ، مع انخفاض نسبي بنسبة 15 في المائة في المخاطر. يشير البحث إلى أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تؤخر تطور مرض السكري لدى أكثر من 10 ملايين شخص.

ومع ذلك، حذر الخبراء من الآثار السلبية للجرعات العالية من فيتامين د ، لذلك تناول المكملات الغذائية دون استشارة أخصائي صحي. على الرغم من أن زيادة جرعات فيتامين (د) يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، إلا أنها قد تسبب أيضًا ضررًا لبعض الأشخاص.