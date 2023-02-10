دجال يعترف بالنصب على المواطنين: بستدرج الضحايا من الفيسبوك

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالنصب على المواطنين، أنه أوهم ضحاياه بقدرته على أعمال السحر المتنوعة، للراغبين في الحصول عليها، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكر المتهم أنه أنشأ صفحة على موقع فيسبوك، للإعلان عن نشاطه، وطرق التواصل معه، لاستقطاب ضحاياه، والاتفاق معهم على المقابل المادي مقابل الخدمات التي يقدمها لهم.

وذكر المتهم أنه يستخدم هاتفه المحمول في تلقي الاتصالات الهاتفية من ضحاياه، أو إدارة صفحته بفيسبوك، مشيرا أنه كان يلتقي بضحاياه لإيهامهم بعمل سحر لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تم إحالته إلى النيابة التي قررت حجزه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.

بإجراء التحريات، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وعقب تقنيين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم").

بمواجهته أقر بقيامه بالنصب على ضحاياه، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة "الإنترنت" مقابل مبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.