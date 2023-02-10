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خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا

الجمعة، 10 فبراير 2023 09:00 ص
خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا بوابة مرور مصر الإلكترونية
كتب عبد الرحمن سيد

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خصصت بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين خدمة لاستخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا، حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية: 
 
- الدخول إلى بوابة المرور عن طريق اللينك التالى 
 
- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.
 
- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.
 
- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.
 
- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.
 
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
 

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